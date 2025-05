Challe Salle ga toži za 40 tisočakov: zdaj se je odzval tudi Zlatko

Pred slabim letom dni je na slovenski sceni odmeval spor med raperjema Sašo Petrovićem - Challetom Salletom in Zlatanom Čordićem - Zlatkom. Slednji je s pesmijo Klepc laže javno obračunal z vrhniškim kolegom, med drugim mu je očital tudi razmerja z mladoletnicami. Challe Salle mu ni ostal dolžan, saj mu na očitke odgovoril s pesmijo Tata.

Čeprav je morda kazalo, da se je po več mesecih prah le polegel, očitno temu ni tako. Zlatko je na družbenih omrežjih zdaj delil dokument, iz katerega je razvidno, da ga Challe Salle zaradi objave skladb toži za 40.096,16 evra.

»On je začel, jaz sem le odgovoril«

»Z umetniškim delom sem Challeta postavil na realna tla. Nič hujšega, dva komada - Klepc laže in Klepc krade. Samo odziv na njegova javna poniževanja in blatenje mojega imena. On je začel, jaz sem le odgovoril. In čeprav si je narod želel trilogije, sem ostal pri dveh, ker sem človek miru, ne prepira,« je ob objavi zapisal Zlatko.

Svoje sledilce je ob tem vprašal, ali naj v prihodnje 'poje' svoje besede in molče podpisuje obročne načrte do konca življenja ali pa naj posname še tretjo skladbo in vztraja 'pri resnici'.