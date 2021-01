Čez noč je ostal brez vsega

Sodelavci so mu priskočili na pomoč. FOTO: RADIO 1

Rad se šalim predvsem iz sebe, odkrito priznam svoje slabosti.

Vsa Slovenija se je v petek spraševala, zakaj voditelja na Radiu 1ni več na instagramu. Zdaj je jasno, njegov profil, na katerem mu je sledilo približno 50 tisoč ljudi, so hekerji najprej deaktivirali, nato pa izbrisali, zato bo moral začeti od začetka.»Na profilu sem imel res ogromno videov, vsebine, vse dileme, mislim, da jih je bilo 94. Za instagram, ki je bil moj način življenja, sem porabil ogromno časa in ur, to sem res rad počel, sledilci so bili moja družina,« je skrušeno dejal Roškar, ki se je pogumno podal na pot do novih sledilcev. Voditeljmu je dejal, da vse le ne bo tako enostavno, saj bo moral za vsakih 10.000 sledilcev opraviti prav poseben izziv. Za 10 tisoč sledilcev bo moral pojesti ogabno smrdečo švedsko ribo iz konzerve, za 20 tisoč se bo moral 24 ur norčevati iz, s katero se šalita v videih Nategni in pobegni, za 30 tisoč splezati na trboveljski dimnik, za 40 tisoč skočiti bungee jumping z Masleniškega mostu, za 50 tisoč pa si bo moral okoli popka tetovirati Denis Avdić Show forever! In ker je Robert že v manj kot eni uri dosegel prvi mejnik, 10 tisoč sledilcev, je že opravljal prvi izziv. Z veliko muko in odporom je v družbi voditeljicenajprej povohal konzervo smrdečih rib, nato pa en kos odgriznil in ga s težavo spravil po grlu.»Upam, da mi bodo ljudje sledili na mojem novem instagram profilu, da so me pogrešali in si bodo spet želeli mojih vsebin. Ljudje imajo radi pravega Roberta Roškarja, cenijo, da sem to, kar sem preprost fant iz Prlekije, čeprav delam na radiu. Rad se šalim predvsem iz sebe, odkrito priznam svoje slabosti. In ko se znaš pošaliti sam iz sebe, se lahko tudi iz drugih. Sledite mi in skupaj se bomo nasmejali mojim vsebinam, ki jih pripravljam za vas,« je optimistično zaključil Roškar.