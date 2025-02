Četrt stoletja Orto Festa: rock, metal, punk in alternativa

Obeta se nam pestra glasbena klubska pomlad. Od 27. marca do 27. aprila bo v ljubljanskem Orto Baru potekal že 25. mednarodni klubski festival Orto Fest, ki je unikum v našem prostoru. V svoji zgodovini je gostil že okoli 800 glasbenih skupin in izvajalcev.

Tudi letos bo žanrsko izjemno barvit, na njem pa bo nastopilo 28 skupin, ki prihajajo iz devetih držav in z dveh celin. Med njimi bi lahko izpostavili slovenske zasedbe, kot so Big Foot Mama, Alo!Stari, Hamo & Tribute 2 Love, Slon in Sadež, Šank Rock, Pomaranča, Koala Voice, Happy Ol' McWeasel, od tujih pa hrvaško skupino Brkovi, S.A.R.S. iz Srbije, črnogorskega umetnika Ramba Amadeusa, Crveno jabuko iz BiH oziroma Hrvaške, švedske simfonične metalce Eleine, italijanske skate rock punkerje BeerBong, kanadske black metalce Spectral Wound in ameriške Lamp Of Murmuur.

Prišel bo tudi Rambo Amadeus. FOTO: Mavric Pivk

Za vsakogar nekaj

Kakor je povedal soorganizator Andrej Ciuha, je »Orto Fest star četrt stoletja, kar nam je v veliko veselje. Čeprav kljub številnim oddanim vlogam na ministrstvo za kulturo in mestno občino nismo bili deležni podpore, smo vseeno preživeli. Letošnji jubilejni 25. Orto Fest je še posebno udaren ter poln zvenečih imen in verjamemo, da bo pravi praznik slovenske klubske scene. Obiskovalce prosimo, naj pohitijo z nakupi vstopnic, ker je prostor seveda omejen in bodo številni koncerti razprodani.«

800 skupin in izvajalcev je že nastopilo v minulih 24 letih Orto Festa.

Koala Voice so mlado, a že uveljavljeno ime. FOTO: Črt Piksi

Otvoritveni koncert bo v četrtek, 27. marca, pripadel vsem dobro znani domači rock zasedbi Big Foot Mama. Klubski festival se bo sklenil v nedeljo, 27. aprila, s kanadskim black metalskim dvojcem Spectral Wound in ameriškimi Lamp Of Murmuur.

Crvena jabuka je že večkrat nastopila v Ortu. FOTO: Staš Ivanc

Orto Fest je že 25 let namenjen vsem generacijam ljubiteljev kakovostne glasbe, tudi tiste, ki pogosto nima prostora v množičnih medijih. Lahko se pohvali, da so na njem nastopili številni pomembni domači izvajalci pa tudi mnogi mladi in še neuveljavljeni, kar je za razvoj glasbene scene pri nas izjemno pomembno.

Videli bomo lahko legendarno Pomarančo. FOTO: management skupine

Na njem smo doslej lahko videli tudi številna tuja imena, kot so Dirty Three, Clawfinger, Nashwille Pusy, At The Drive-in, Joe Cape, Agnostic Front, Cult of Luna, Antinowhere League, Theraphy?, Toasters, Dead Moon, Fishbone, Hatebreed, Strung Out, Kill Your Idols, Majke, Hladno Pivo, Urban&4, Rambo Amadeus, Dubioza Kolektiv, Psihomodo Pop, Massimo Savić, Jinx, Bambi Molesters & Chris Eckman, Partibrejkers, Dog Eat Dog, Zabranjeno pušenje, Divlje jagode, Hanson Brothers, The Toasters, Kud Idijoti, Mike Watt in še bi lahko naštevali.

Orto Fest je specifičen tudi po tem, da poteka skoraj nepretrgoma mesec dni.

Če seštejemo še obiskovalce: v dosedanjih 24 letih je Orto Fest obiskalo že več kot 100.000 ljudi, kar je za klubske razmere slovenskega formata izjemno lepa številka. Orto Fest je specifičen tudi po tem, da poteka skoraj nepretrgoma mesec dni. Gre za povsem neodvisen festival, ki obstaja, kot zapisano, že 25. leto brez vseh subvencij in drugih finančnih pomoči. Da je festival kot tak velikega pomena tako za ljubljansko, kot tudi slovensko klubsko/glasbeno sceno, pričajo tudi letošnji nastopajoči.