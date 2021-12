Česa takega Tanja v Ljubezni po domače še ni doživela

Na komercialni televiziji so zaključili še enega izmed šovov, voditeljica Tanja pa je v zadnji oddaji te sezone preverila, koliko ljubezni se je zares prijelo med udeleženci te sezone. Kot je ugotovila, sta edini par, ki je ostal skupaj, Mirko in Julijana. To ni presenetljivo, kajti iskrice so med tema čudovitima starostnikoma letele že od začetka snemanja. Svoje simpatije, predvsem pa resne namene, sta pokazala tudi s prvo poroko v oddaji Ljubezen po domače. Izkazalo se je, da še vedno uživata drug ob drugem in sta zelo hvaležna, da sta se našla.

Največje presenečenje vseh oddaj do zdaj pa je tokrat doživela voditeljica Tanja. Med obiskom Mihaele in Metke, kjer je predvidevala najmanj zaroko med Mihaelo in Matejem (tako je namreč kazalo v zadnji oddaji), je našla drug par. Matej se je na Mihaelini kmetiji pojavil z novo partnerico – Sentyo. Ta se je v letošnji sezoni potegovala za Davidovo srce, srečo pa našla v Matejevem objemu. Oba sta menda v prijateljskih odnosih z Mihaelo, tako da zamer ni ...