Čeglajevo potezo komentirala tudi nekdanja izbranka: Kako človek pri 32 letih ...

Nekdanji sanjski moški je naredil pravo dramo s svojimi objavami na spletu, kjer se lotil nekaterih slovenskih vplivnežev in brez dlake na jeziku komentiral njihove objave ter poslovno delovanje. Od nekaterih ni dobil odziva, hkrati pa si je zaradi svojega klevetanja že prislužil prvo ovadbo. Teja in Jani Jugovic sta zadevo namreč predala odvetnikom in se s tem ne mislita javno ukvarjati.

Za komentar smo prosili Anjo Širovnik, ki je bila na koncu šova celo Gregorjeva izbranka, vendar se vse skupaj ni izšlo. Kot nam je povedala, je videla, da se odvija drama, vendar se v to ne misli vpletati.

»Mi je pa res zanimivo, kako je v Sloveniji lahko dobiti neko pozornost ljudi. Po drugi strani me pa preseneča, kako človek pri 32 letih nima kaj bolj pametnega za početi, kot pa graditi pozornost na račun blatenja drugih ljudi. Mislim tudi da se je zavedal dejstva da ga je Slovenija že pozabila in je hitro mogel narediti neko potezo da spet dobi pozornost (sploh pred predvajanjem druge sezone sm).«

Anja je sicer svoje delo in življenje preselila na španski Tenerife, kjer s sotekmovalko Kajo Casar uživata življenje.

»Sama mislim, da lahko dobim pozornost brez nekih nepotrebnih dram in mislim, da me ljudje sedaj ze poznajo kot pravo Anjo in me se spremljajo zaradi mene kot osebe in ne samo zaradi tega ker sem bila v resničnostnem šovu. Omenjeni pa očitno ne zna na drugačen način dobiti pozornosti ljudi.«