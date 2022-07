Čeglaj udaril še po Špeli Grošelj: videl je njeno oprsje in prejel 100 evrov

Nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj je dodobra pretresel slovensko estradno sceno in zadnja, ki jo je razgalil je bila Špela Grošelj, s katero sta v preteklosti sodelovala pri snemanju videospota za pesem Nostalgija. Čeglaj je razkril, da mu pevka ni bila preveč simpatična. Za nastop v videospotu je dobil honorar 100 evrov, s Špelo sta se družila cel dan. »Špela Grošelj je ena velika banana,« je povedal. Povedal je, da jo je klicala neka znana estradnica, ki jo je Grošljeva najprej opravljala, ko pa sta govorili po telefonu, je bila zelo prijazna.

Pričakoval je, da je bolj kulturna. Po njegovih besedah je bila vse prej kot to. Na parkirišču se je preoblekla in zbrani so si lahko ogledali njeno oprsje. Po celem dnevu slikanja si je Gregor zaželel skupne fotografije s slavno pevko. Ko ji jo pokazal pa ni bila zadovoljna s svojim videzom, zato je moral fotografijo popraviti, da mu je dovolila objavo. Kot je povedal, mu njena energija ni bila všeč.