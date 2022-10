Čeglaj si je dal duška in razkril, katero od tekmovalk zunaj čaka partner Martin

Brata Uroš in Gregor Čeglaj sta sedla na sedežno garnituro in komentirala oddajo Sanjski moški. Po eni izmed oddaj je Gregorja kontaktirala prijateljica tekmovalke Arijanne Sare di Palma. Prav nič prijateljsko je z njim delila pikantne podrobnosti iz življenja tekmovalke in med drugim razkrila, da je vse skupaj le dogovorjena igra.

V oddajo je šla le zaradi prepoznavnosti, o čemer naj bi se dogovorila s svojim partnerjem Martinom, ki naj bi tekmoval za mistra Slovenije. Kot sta razkrila brata Čeglaj, pa Arijanna ni edina s partnerjem, ki naj bi jo čakal doma. Kmalu bosta razkrila, katera izmed tekmovalk se je v šov tudi podala samo zaradi prepoznavnosti.