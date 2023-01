Čeglaj se je za vedno poslovil od sledilcev, to so bile njegove zadnje besede (VIDEO)

Nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj, zadnje čase bolj znan po svojem obračunavanju z znanimi ljudmi po družbenih omrežjih, je oznanil, da zapušča instagram. Zaprl bo svoj račun, je napovedal v svojem menda zadnjem videu, ki ga je objavil v sredo.

Čeglaj se je preselil v ZDA in tam živi s svojim bratom. Kot je povedal, je dnevno porabil 2–3 ure za instagram, kar se mu zdi prevelika izguba časa. »Večina ljudi na instagramu išče pozornost. Če nisi zadovoljen s sabo, na instagramu iščeš potrditev in všečke. Jaz te potrditve ne potrebujem,« je razložil, »imava preveč posla, preveč dela, preveč denarja lahko zasluživa, zato časa ne bom več zapravljal na instagramu.«

Čeglaj je spoznal, da bi bilo pametno čas posvetiti drugim stvarem, saj na instagramu najde malo dobrih stvari, večinoma so tam samo fotografije, ki ustvarjajo lažno sliko popolnih življenj. »Kamorkoli sem šel, sem fotografiral in snemal za instagram, zdaj pa se sprašujem, zakaj bi to še počel,« pove Čeglaj. Ob tem je dodal, da imata skupaj z bratom mesečno 15.000 dolarjev, namenjenih zabavi, sprostitvi, luksuzu, čemurkoli. Ker ve, da v Sloveniji marsikdo zasluži 1000 evrov, se mu ne zdi prav, da bi svoje razkošje, ki si ga lahko privošči, razkazoval po omrežju in s tem ljudem vzbujal lažno upanje. Ob tem se mu zdi grozno, da ljudje, ki na instagramu služijo denar, niso realni in iskreni, ampak »fake« in »banane«, kot se je izrazil.

Napovedal je, da bo od bodoče punce zahteval, da bo tudi ona brez instagrama. Če pa ga bosta že imela, bo to skupaj in bosta povezana z ozkim krogom ljudi, ki jih bosta imela rada, ne pa s širšo javnostjo.

Zahvalil se je vsem, ki so bili do njega dobri, in vsem zaželel, da ostanejo pozitivni.

Med tem poslovilnim govorom so se mu sicer zelo tresle roke, menda ne zaradi treme.