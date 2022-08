Čeglaj izzval Challeta Salleta, šlo bo na nož (FOTO)

Pevec Challe Salle je sprejel izziv brata sanjskega moškega Uroša Čeglaja, kdo se bo prej spravil v formo oz. izgubil 10 kilogramov. Oba že pridno trenirata in pazita na obroke, pevec pa o tem poroča na instagramu. Da bo izziv še nekoliko večji, je poskrbel brat Uroša Gregor, ki se je javil iz telovadnice in predlagal Challetu, naj poraženec za kazen plača najem ladjice, ki vozi po Ljubljanici, in povabi na vožnjo še 10 svojih sledilcev.

Izziv pa ne dviguje toliko prahu kot poziv in javno razkrivanje pikantnih podrobnosti nekdanjega sanjskega moškega, ki je pozval tri vplivneže na boksarski dvoboj v halo Tivoli. Za zdaj se še niso odzvali, izzivalec pa obljublja, da bodo šla vsa zbrana sredstva v dobrodelne namene.