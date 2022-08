Čeglaj išče deset družin: 10 tisoč evrov bo doniral iz lastnega žepa

Brat najbolj razvpitega sanjskega moškega pri nas se je odločil za res lepo gesto. Glede na porast cen in prihajajoče šolsko leto, je svojim sledilcem Uroš Čeglaj sporočil, da bo namenil 10 tisoč evrov družinam v stiski. Pravzaprav je prosil svoje sledilce naj mu sporočijo, če poznajo koga, ki je v finančni stiski in ne more privoščiti normalnega življenja, da jim bo pomagal. Izbral bo 10 družin in vsaki izmed njih podaril 1000 evrov. Pozval pa je tudi podjetja in posameznike, da se mu v njegovi akciji pridružijo in pomagajo po svojih najboljših močeh.

FOTO: Instagram

Na vse skupaj se je odzvala tudi tekmovalka iz Sanjskega moškega Laura, ki je zapisala, da je šokirana nad lepo gesto in da bo tudi sama premislila kako lahko pomaga.