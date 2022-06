Čeferin v Ljubljani: nogomet je lahko močnejši od politike (FOTO)

18. športno-marketinška konferenca Sporto, ki je tokrat potekala v VIP-prostoru ljubljanskega nogometnega stadiona Stožice, je minila v znamenju novih digitalnih strateških tehnologij v marketingu športa, ki vzajemno večajo posel z užitkom oziroma športom.

Slovenski mediji in športne organizacije bi morale obvezno poslušati predavanje Craiga Howa iz Rebel Ventures ter Petra Scotta iz Bleacher Reporta in Turner Sportsa pri Warner Bors Discovery, ki sta lepo pojasnila funkcioniranje vzajemnosti športa in posla ter različnih kanalov glede na starostno in ciljno skupino.

Štajersko-ljubljanska ljubezen je večna. Boksarski šampion in novi poslanec Dejan Zavec ter Gregor Cankar - Cank, Green Dragons podcast Enotnost. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

»Več različnih medijev imamo zbranih pod eno streho, ki se dopolnjujejo in osvajajo trge,« sta povedala. »Vsak šport lahko danes doseže ciljnega uporabnika. Mi smo si izmislili influencer games, kjer znani tekmujejo v športih, ki jih njihovi sledilci ne bi nikoli spremljali,« je bilo še slišati. Vrhunec dneva je bil pogovor z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom Uefe, ter Nasserjem Al Khelaifijem, lastnikom nogometnega kluba PSG, ki sta še pred slovensko javnostjo v živo govorila o borbi proti superligi, o nogometu kot največjem športnem poslu. »Nogomet je še vedno šport, kjer šibkejši lahko vedno premaga močnejšega, česar za druge športe ne morem trditi. Usaina Bolta ne morem nikoli premagati v teku,« je povedal Čeferin, izpostavil pa je vpliv nogometa na preprečevanje revščine in kriminala z vključevanjem otrok v klube. Al Khelaifi je dodal, da ima nogomet včasih veliko moč.

»Nogomet je lahko močnejši kot politika, to lahko uporabimo na več področjih, tudi izobraževanju in vzgoji,« je dejal.

Najbolj prodorni ženski novinarki, Sanja Modrić in Nataša Gavranić

Tomaž Ambrožič, direktor in solastnik agencije Sport Media Focus