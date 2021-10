Cecilija v oprijeti oblekici, Manja ni verjela svojim očem (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače so se nadaljevali zmenki iskalcev romantike.

Davidova sestra Patricija. FOTO: Voyo

David je dobil nepričakovan obisk. Pogledat ga je prišla sestra Patricija. Ob tem ga je seveda zaslišala, katera mu je najbolj všeč in pri kateri je opazil iskrico. David pravi, da tega ni ravno opazil, edino, da je morda Manja bolj izzivalna. Patricija mu je svetovala, da mora postati malo aktivnejši.

Na zmenek pa sta se odpravila tudi Cecilija in Milan. Cecilija je za večerjo z Milanom oblekla kratko oprijeto obleko. Presenetila je vse in dejala, da jo glede na to, da so njene konkurentke bolj starokopitne, zanima, kaj si mislijo o njej. Na vprašanje, ali je ne bo v oblekici zeblo, pa je odvrnila, da jo bo grel Milan.

Šok za Manjo

Na večerjo pa sta se odpravila tudi David in Manja, ki pa je bila razočarana. Imela je namreč velika pričakovanja, a ni šlo po načrtih. Na zmenku je namreč srečala Milana in svojo mater Cecilijo. Manja je povedala, da ji s tem njena ona pravzaprav blokira odnos, ki ga želi graditi z Davidom. David pa je dejal, da je morda malce prehitro, da je spoznal mater, še preden je bolje spoznal hčer.

Cecilija meni, da David ni primeren partner za Manjo, da je vzkipljiv. Manja pa je v pogovoru z mamo rekla, da misli, da je Davidu všeč, a da ji daje mešane signale. Zmotilo jo je tudi, da je skoraj več govorila z Milanom kot pa Davidom.

Manja je Ceciliji povedala še, da ji je Milan simpatičen in da ne bi imela nič proti, če bo njen bodoči očim.

Manja je bila razočarana. Imela je namreč velika pričakovanja, a n šlo po načrtih. FOTO: Voyo

Dvojni zmenek pa se je končal s presenečenjem, saj je Milan Ceciliji podaril kužka na baterije.