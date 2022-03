Če ne bi bilo njega, Melania najverjetneje ne bi nikoli prišla v Belo hišo (FOTO)

V Kranjski Galeriji Planika je svoje retro fotografije na ogled postavil starosta slovenske fotografije Stane Jerko. Javnost, še posebno tista svetovna, ga najbolje pozna po tem, da je prav on fotograf, ki je odkril nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump, ki se je v mladih letih pisala Knavs.

Nina Gazibara, še ena od Jerkovih muz, s partnerjem Markom Bernardom FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Če ne bi bilo danes 85-letnega Jerka, Melania najverjetneje ne bi nikoli prišla v Belo hišo, saj so bile ravno njegove fotografije usodne za njeno mednarodno kariero, ki jo še vedno, po vseh teh letih, postavlja med najprepoznavnejše obraze naše domovine vseh časov. »Ko sva se spoznala, je imela 16, jaz pa 48 let,« vedno znova poudarja malce pozabljeni oče slovenske modne fotografije, ki je svoj sloves koval krepko čez meje naše domovine.

Bernarda Jaklin, Bernarda Marovt, Metka Centrih, Majda Sepe in Anka Senčar pa tudi Nina Gazibara in Martina Kajfež so le nekatere od mnogih lepotic in dam, ki jih je postavil pred svoj objektiv. Poleg Melanie, seveda.

Primarij Marko Demšar z vnukinjo Saro Lajovec

Slikarsko-fotografska ekipa: slikarka Nina Naliny Meglič, Biserka Komac, slikar Jano Milkovič ter fotografinja Andreja Peklaj