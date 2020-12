Cavazzi se zdi pomembno ozavestiti ljudi

Zlata Zavašnik, direktorica podjetja Sens. FOTO: SENS

Kaj imata skupnega televizijski in gledališki igralecin modna oblikovalkaOna je ustanoviteljica in lastnica blagovne znamke Sens, ki je nedavno poleg fizične trgovine dobila še spletno različico. »Prišli so novi izzivi. Ob vseh razmerah v tem času sem ugotovila, da preprosto moramo na splet. Zato sem se prilagodila in obleke kakovostno ponudila na spletu,« pravi Zlata, nad njeno odločitvijo pa se navdušuje tudi Sebastian.»Zelo rad sodelujem z Zlato. Imava skupne vrednote, ljubezen do trendovskih oblačil in spoštovanje trajnostnih načel. Znova poudarjam – podpirajmo kakovostne in unikatne izdelke slovenskih oblikovalcev!« še pravi slovenski igralec, ki je za novo spletno trgovino že posnel fotografije, na katerih nosi novo kolekcijo vedno ustvarjalne modne oblikovalke. Sicer pa priljubljeni igralec ni postal obraz omenjene znamke zgolj zaradi vrednot, ki si jih delita z Zlato, temveč se je za sodelovanje z njo odločil predvsem zaradi njihove mantre o ekologiji, trajnosti in okoljski problematiki. »Pozdravljam domače blagovne znamke, eko tkanine, trajnostne izdelke, pravično trgovino oziroma fair trade. Pomembno je, da ljudi ozavestimo o okoljski problematiki in jim približamo ekološki koncept oblačil,« je še pojasnil.