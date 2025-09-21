Častitljivi jubilej in odlikovanje predsednice za 50 let (FOTO)

Ppredsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je v četrtek zvečer udeležila osrednje slovesnosti ob 50-letnici Univerze v Mariboru v SNG Maribor, kjer je bila tudi slavnostna govornica.
Ob tej priložnosti in častitljivem jubileju je mariborski univerzi vročila državno odlikovanje red za zasluge – za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na področju znanosti in izobraževanja.
Zbrana množica je v dobri uri dolgem programu, ki ga je režiral Matjaž Latin, uživala ob projekcijah mariborskega vizualnega umetnika Roka Predina, igralcih Drame SNG Maribor ter Baleta SNG Maribor, popevkarskih vložkih Sabine Cvilak in še posebej ob šansonjersko-raperski pesmi večera, ki jo je skupaj z zborom pripravil in zapel vsestranski Jure Ivanušič.