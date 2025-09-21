Častitljivi jubilej in odlikovanje predsednice za 50 let (FOTO)

Ppredsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je v četrtek zvečer udeležila osrednje slovesnosti ob 50-letnici Univerze v Mariboru v SNG Maribor, kjer je bila tudi slavnostna govornica.

Ob tej priložnosti in častitljivem jubileju je mariborski univerzi vročila državno odlikovanje red za zasluge – za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na področju znanosti in izobraževanja.

Nabito polna velika dvorana Ondine Otte v SNG Maribor je navdušeno pozdravila Sabino Cvilak, Jureta Ivanušiča, igralce in baletnike SNG Maribor ter nastopajoče študente.

Družili so se politik in pravnik Rado Bohinc, evropski poslanec Vladimir Prebilič, političarka Lidija Divjak Mirnik, prorektor UM Miralem Hadžiselimović, minister za kohezijo Aleksander Jevšek ter nekdanja viceguvernerka BS Meira Festić.

Zbrana množica je v dobri uri dolgem programu, ki ga je režiral Matjaž Latin, uživala ob projekcijah mariborskega vizualnega umetnika Roka Predina, igralcih Drame SNG Maribor ter Baleta SNG Maribor, popevkarskih vložkih Sabine Cvilak in še posebej ob šansonjersko-raperski pesmi večera, ki jo je skupaj z zborom pripravil in zapel vsestranski Jure Ivanušič.

Maja Ekart, glavna tajnica PF UM, ter dr. Barbara Toplak Perovič, dekanja na univerzi AMEU

Oto Rimele, akademski slikar ter nekdanji član zasedb Lačni Franz, Laibach in Sokoli, ter režiser prireditve Matjaž Latin