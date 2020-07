Čas je za poroko

Ana Šket je avtorica scenarija za videospot polke Trikrat da.

Ansambel Nemir je v prvih poletnih dneh posnel nov videospot, ki je nastal za poročno obarvano polko z naslovom Trikrat da. Zanimivo pa je, da noben član ansambla, to soin, še ni dahnil da niti enkrat, čeprav so nekateri medtem že postali srečni očki. No, če smo iskreni, poroko je menda maja načrtoval njihov Ambrož, a ker se je vmes nepričakovano pojavil koronavirus, o čemer se še lani nikomur pri nas ni niti sanjalo, je tudi ta poroka, kot še mnoge druge, pri nemirovcih padla v vodo. Ker tudi sicer fantje pogosto igrajo na porokah, pa so se odločili, da posnamejo vsaj polko s poročno tematiko, ki bo aktualna tako zdaj kot še prihodnje leto. In še mnogo naslednjih. Da se le ne bi ponovila korona, zaradi katere so fantje letos ostali brez dela, ki ga opravljajo z največjim veseljem. No, pa ne le brez porok, tudi brez veselic bo očitno minilo letošnje poletje. A kot rečeno, koronavirus je prišel in bo tudi odšel, o tem smo prepričani vsi.Pesmi, ki jih ustvarijo glasbeniki za svoje poslušalce, pa bodo ostale večne, ko jih posnamejo. In nič drugače ni s skladbo Trikrat da, ki sta jo ustvarila avtorja(glasba in aranžma) in, ki je dodal besedilo. Skladba je dobila tudi videospot, za katerega je scenarij napisala, pevka v Ansamblu Lun'ca, kadre pa so posneli v idiličnem naravnem okolju Campuma Florusa v Viru pri Stični, nekaj pa jih je nastalo kar v studiu. Ali bo polka dosegla tak uspeh, kot ga je lani njihov valček z naslovom Škrjanček, pod katerega sta se podpisala žal preminuliin tekstopiskain je presegel 740.000 ogledov na youtubu, pa bomo še videli.