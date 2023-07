Čarobni utrinki na modni brvi (FOTO)

Predstavitev izjemnih ustvarjalcev v objemu izjemne kulise na Krekovem trgu je tudi letos v knežje mesto privabila veliko obiskovalcev.

V knežje mesto vedno privabijo veliko obiskovalcev.

»Draž tega dogodka je ujeti nekaj malega čarobnosti, predstaviti najnovejše modne novosti, ponudbo trgovinic, trgovin, blagovnih znamk, vrhunskih frizerjev in nekaterih bližnjih gostinskih ponudnikov. Čarobnost mestnih trgov je projekt, ki aktivno vključuje prav vse mestne ponudnike. V ospredje postavlja ponudbo v mestnem jedru, hkrati pa povezujemo vse ustvarjalce. Vse, ki vedo, da le povezovanje, kakovost dobre storitve, lahko da odlične rezultate. Vesela sem, da se vabilu mestnega marketinga Zavoda Celeia Celje tudi vedno radi odzovejo in povabijo svoje stranke na druženje. Letos se je tako na čarobnem Glavnem in tudi Krekovem trgu predstavilo kar 58 ponudnikov. Skupaj z njimi smo tudi letos v mestu pričarali popoln čarobni večer,« pove Vladimira Skale, lastnica agencije VS styling, ki že vrsto let uri nove in nove mlade modele, ki se z veseljem sprehodijo po modni brvi. Med njimi je bila tudi letos Iryna Osypenko, dolgoletna in priznana manekenka. »Iryna je stalnica naših modnih dogodkov, saj je tudi moja dobra prijateljica, ki tako mene kot druge občudovalce in občudovalke vedno znova očara,« pravi Skaletova.

Iryna Osypenko je stalnica na prireditvi.

Modna oblikovalka Jolanda Thaler je redna gostja vseh modnih dogodkov v mestu. FOTOGRAFIJE: GREGOR KATIČ

Modni dogodek pa je povezovala Mateja Zorko Pavšar, nekoč tudi sama model, danes pa vrhunska scenaristka in pisateljica.