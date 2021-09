Carmen ujeli pri prehitri vožnji

Doletela jo je kazen. FOTO: Instagram

Medtem koiz resničnostnega šova Sanjski moški že odšteva dneve do začetka nove oddaje, v kateri bo nastopila (še vedno ni razkrila, za katero gre), pa ji je vmes dan pokvaril radar v Ljubljani.Prek instagrama je Carmen pokazala pošto, ki ji jo je poslalo mestno redarstvo. S svojim mercedesom je namesto 50 km/h peljala 62 in za to dobila tri kazenske točke, kar jo je močno ujezilo. Čakalo jo je tudi plačilo globe v znesku 120 evrov.