Carmen so vražje dame razočarale: ko je obležala, so jo grdo opravljale (FOTO)

Carmen Osovnikar, ki smo jo lahko spremljali v šovu Sanjski moški, je velik del sebe razkrila tudi v Vražjih damah na Planet TV. Tam je skupaj s slovenskimi podjetnicami, ki živijo precej lagodno življenje, poskrbela za zanimivo dogajanje na malih ekranih. Kljub temu da so pred kamerami dajale vtis, da med seboj odlično razumejo, pa je proti koncu snemanj prišlo tudi do manjših trenj.

Zgovorna in postavna Mariborčanka je namreč eno izmed snemanj zamudila, saj jo je doletela okužba s covidom-19. Kot je dejala v predzadnji oddaji, je pričakovala, da bo od kolegic iz šova prejela kakšen klic in vprašanje, kako se počuti. A to se po njenih besedah ni zgodilo, namesto tega pa naj bi jo v času njene odsotnosti nekatere celo grdo obrekovale.

Carmen Osovnikar. FOTO: Slovenske Novice

Kot nam je Carmen zaupala na enem izmed blejskih dogodkov, na katerem so se zbrali slovenski vplivneži, je celotna situacija ni prizadela, je bila pa razočarana. »Jaz sem tak človek, da bi ravnala drugače, tudi če se z nekom ne razumem. Zdravje je zdravje. To ni hec. Lahko se mi zabavamo, hecamo, ampak ko je zdravje v igri, je malo drugače. Jaz bi vsako poklicala vsaj enkrat in jo vprašala, kako je.«

Vražja dama pravi, da jo je najbolj razočarala Nika Čukur. »Slišala sem, da je imela veliko stvari za povedati o meni, tudi takrat, ko so kamere ugasnile. Češ, kako je fino, ko me ni.« Ampak Carmen ob tem dodaja, da je bilo tudi sicer veliko opravljanja, tudi ko nje ni bilo, ampak da je to pač ženska narava.

Posledice covida še niso izzvenele

Carmen nam je povedala še, da je covid sicer prebolela, a nekatere posledice bolezni še niso povsem izzvenele. »Po koroni so se pojavili neki čudni znaki. Utrujena sem in nahodna, razpoloženje mi niha. Ampak pravijo, da je to normalno,« pravi in dodaja, da tega ni navajena, saj je sicer izredno hiperaktivna oseba.