Carmen pojasnila, zakaj je v šovu izgubila živce

je v zadnji oddaji Sanjski moški malce izgubila živce in se podala v besedni boj z Ta je ji je namreč očitala, da ni lepo, da bi govorilao namerah in lastnostih deklet, ki jih ne pozna. To je Štajerko precej razjezilo, zato je podvzignila glas in dejala: »Ta smrklja bo mene obsojala? Ko bo ona ustvarila toliko kot jaz, se lahko z mano pogovarja.«V sredini oddaji Pop In je sta dekleti pojasnili, kako na incident gledata danes. Carmen je dejala, da je Anja zanjo super punca in da nikakor ni mnenja, da je prišla z napačnimi nameni v oddajo. »V oddaji smo pod hudim pritiskom in stresom. Tisti dan nisem ničesar jedla. V izolaciji si in nimaš telefona,« je pojasnila 39-letna podjetnica in dodala, da dogodek obžaluje.Anja pa je dejala, da je Carmen izrekla kar močne besede in da je ponosna nase, da je tako mirno reagirala.