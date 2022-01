Carmen Osovnikar: Mami mi reče, da je že čas za botoks

Estetski posegi tudi pri nas niso več tabu, a vendarle ni v navadi, da vidimo kako znano Slovenko, kako si pred kamero vbrizgava botoks. No, vi ste v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame storili prav to. Zakaj?

Moti me, da ženske to skrivajo. Staramo se, spreminjata se naš obraz in telo. Zakaj ne bi v letu 2021 tega malo popravili, malo osvežili, če imamo možnost? Zato sem želela to tudi pokazati pred kamerami. Danes to počne skoraj vsaka ženska, zlasti tiste, ki dajo malo več nase. Poznam jih veliko, ki so govorile, da nikoli ne bi obiskale estetskega kirurga, tudi v šovu Sanjski moški so bila takšna dekleta. Ko so dobile sponzorsko možnost za kak poseg, pa so takoj tekle tja ...

