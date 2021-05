Carmen nam je razkrila, kako je bilo, ko so ugasnile kamere (FOTO)

Carmen ve, kaj hoče, in od tega ne odstopa. FOTO: Osebni Arhiv

Zgovorna Štajerka se lahko pohvali z manekensko postavo. FOTO: Osebni Arhiv

Minulo nedeljo je šov Sanjski moški zapustila tudi postavna Štajerka. Kot nam je zaupala v pogovoru, Gregorjeve odločitve ne obžaluje, saj so bili odnosi med dekleti precej naporni. Carmen, ki je bila poročena dolgih 11 let, zagotavlja, da je tudi v zasebnem življenju direktna in pozitivna oseba. Te karakteristike pa so bile očitno v nasprotju z nekaterimi od deklet v šovu, ki so po njenih besedah le spletkarila. Povprašali smo jo tudi o skrivnostnem moškem, ki ji je pred kratkim delal družbo v eni ljubljanskih restavracij ... Če sem iskrena, sem bila zelo vesela, saj sem imela že vsega dovolj. Dovolj mi je bilo tega kreganja, spletk, hinavščine. Jaz nisem taka oseba, tudi v zunanjem svetu se ne družim s takimi ljudmi. Saj ste videli v nedeljski oddaji, kakšne spletke so bile to. Ko so kamere ugasnile, ni bilo nič drugače. Samo hihitanje, opravljanje. Ne maram tega.Ravno te spletke. V našem "klanu" smo bile dekleta, ki smo se med seboj ujela in razumela, nobena ni bila glavna in smo bile take, kot smo tudi v resnici. Tam je bila Mary pastir, ostala dekleta pa ovčice (smeh). Nekdo, ki ni tega doživel, si ne more predstavljati, kako je tam notri. Toliko različnih karakterjev na kupu. V realnem svetu se lahko pred ljudmi umakneš, če ti ne odgovarjajo. Tukaj pa žal ne in zato enkrat poči. Tako kot je tudi meni.Sicer pa me na splošno čudi, da so na Pop TV izbrali tako mlade punce za ta šov. Tudi Gregor ni več rosno mlad, saj je dopolnil 31 let.Šlo je za splet različnih okoliščin. V meni se je nabiralo ves čas, saj ne prenesem hinavščine in teh spletk, ki so na nivoju osnovne šole. Poleg tega sem vedela tudi, s kakšnimi nameni so nekatera dekleta tam notri. Spale smo po štiri ure na dan, v hiši se je dogajalo marsikaj. Tisti večer sem še malo popila in potem nisem mogla biti več tiho. Na televiziji je bilo vse skupaj malo vzeto iz konteksta.Definitivno tega ne privoščim Marici (Mary) ali Sandi, saj sta bili ravno oni tisti, ki sta najbolj spletkarili in vplivali na druge. Mary nam je na začetku šova dejala, da ni prišla zaradi ljubezni, temveč zmagati šov. Prav tako zmage ne privoščim Pii. Ona je bila malo tukaj, malo tam in nosila informacije okoli. Slišala sem tudi govorice, da ima zunaj fanta in da ga je imela tudi v času trajanja šova. Dobila sem veliko takšnih sporočil. To se mi ne zdi pošteno, saj bi lahko dali raje mesto kateri drugi.Ne, nisem bila. Jaz sem bila vedno v resnih zvezah. Mlada sem se poročila in z nekdanjim možem sva bila skupaj 11 let. Nato sem imela še dve resni zvezi. Brala sem komentarje, češ, zakaj pri teh letih nimam partnerja. Dovolj sem doživela, da vem, kaj hočem in pri tem ne popuščam. Raje sem srečno samska kot v slabi zvezi.Za zdaj ne bi o tem javno govorila. Sicer pa nisem rekla, da je to moj fant. Ob fotografiji sem napisala samo: "Moj, moj".Lahko je tudi dober prijatelj. Lahko se iz tega prijateljstva razvije kaj več. Dovolj imam izkušenj, da si pri teh zadevah vzamem čas in ne skočim takoj v zvezo, kot bi morda storila to mlajša dekleta. V kolikor se bo v prihodnje kaj zapletlo, boste pravi čas izvedeli (smeh).Odzivi so res neverjetni. Dobivam ogromno sporočil podpore. Mnogim je žal, da sem šov zapustila. Dobila sem spodbudno sporočilo dveh celotnih razredov, kako navijajo zame.