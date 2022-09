Can Yaman in Francesca Chillemi na beneškem festivalu, vzklikali so jima: »Poljub, poljub, poljub!«

Turški igralec Can Yaman, ki svojo kariero gradi tudi v Italiji, se je udeležil 79. beneškega filmskega festivala in se na rdeči preprogi pojavil s Francesco Chillemi, soigralko v seriji Viola come il mare (Vijolična kot morje), ki bo doživela premiero septembra. Očarljivemu filmskemu paru so fotografi vzklikali: »Poljub, poljub, poljub!« S tem so Francesco spravili v neroden položaj, saj je na festival prišla s svojim zaročencem, očetom svoje hčere.

Nadaljevanko, kjer si Can in Francesca delita glavni vlogi, italijansko občinstvo nestrpno čaka. Očarljivi Turk v seriji igra pol italijanskega, pol turškega policista Francesca Demirja, ki je fascinanten in zapeljiv moški, impulziven in neposlušen, s sijajnimi detektivskimi veščinami, vendar nikomur ne zaupa.

Čeprav že krožijo govorice o morebitnem spogledovanju, se soigralca nista še razjasnila. Can je objavil njuno fotografijo s festivala na instagramu, kjer ima 10 milijonov sledilcev.