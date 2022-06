California bi se spet združila

Zavod za turizem in kulturo Kranj je po dveh sušnih poletjih za letošnje Prešerno poletje pripravil program, ki prinaša okrog 160 dogodkov v starem mestnem jedru, ob tem pa se bo zvrstilo še več 100 dogodkov v okoliških krajevnih skupnostih. Odprtje Prešernega poletja je bila zares nekaj posebnega – po skoraj dveh desetletjih se je namreč na odru ponovno združila legendarna kranjska skupina California.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh v zaodrju z glasbenim urednikom Draganom Bulićem in legendo Perom Lovšinom.

Že vrnitev priljubljene zasedbe je bila dovolj, da se je Glavni trg v Kranju napolnil do zadnjega kotička, za pravo glasbeno poslastico pa so poskrbeli še gostje večera Leya Leanne & Band, LPS, Nina Pušlar, Pero Lovšin in Božidar Wolfand - Wolf.

California, ki je samo leto starejša od Slovenije, je bila okoli osamosvojitve pa vse do novega tisočletja ena bolj priljubljenih glasbenih skupin in nepogrešljiva na vsaki pomembnejši zabavi. Praznovanje 30- in 32-letnice jim je preprečila epidemija, zdaj pa so končno, po dolgih 18 letih glasbenega premora, ponovno stopili pred občinstvo. Uspešnice V meni je California, Rad letel bi in druge so bile nuja vseh zabav in seveda tudi petkovega večera.

Ob nastopu po 18 letih pavze se seveda odpira vprašanje, ali ta večer pomeni, da se bo skupina spet združila. O tem je pevec skupine Matjaž Zupan dejal, da je vse odvisno od novih pesmi, ki lahko nastanejo: »Če lahko ljudem predstavimo novo glasbo, ki jim bo mogoče kaj pomenila, se mi združitev zdi smiselna.«