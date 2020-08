Čakanja je konec, priljubljena serija se vrača

Snemanja so v zadnjih mesecih potekala drugače, kot so jih bili igralci vajeni doslej. FOTO: KSAVER ŠINKAR

Na največjo komercialno televizijo pri nas se v ponedeljek, 31. avgusta, z novimi epizodami vrača nadaljevanje serije Najini mostovi. Jesenski večeri so rezervirani za napete zaplete, stare ljubezenske iskrice in vse bolj umazane posle. Bodo resnica in skrivnosti preteklosti le prišli na dan?Spomnimo, da glavni junak serije Kristjan Bevk po vrnitvi v rodni kraj vse bolj spoznava, da je preteklost, ki jo je pustil za seboj, bolj živa kot kadar koli. Raziskovanje umazanih poslov velikihBaronov ga pripelje bližje resnici, hkrati pa tudi vse bližje mladostniški ljubezni Moniki Furlan.In kaj lahko pričakujemo od nadaljevanja sezone serije Najini mostovi? Nove epizode bodo poskrbele za odkrite pogovore. Kristjan si bo prizadeval za konkretne odgovore, zakaj ga je Franjapoklicala nazaj v Vipavo.Dragico pestijo neuslišana čustva, ki jih goji do Lovra, hkrati pa ugotovi, da Lovro vohuni za Roberta in dela proti Kristjanu ter posledično proti Moniki. Tanja pomotoma sliši, kako sta Ksenija in Borisprišla do vinogradov, Karmen pa se dokončno vrne v Ivanov objem. Bo zasuk zgodbe pomenil Kristjanov odhod iz Vipave ali njegovo zbližanje z mladostniško ljubeznijo?