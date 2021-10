Butolenova harmonika v rokah papeža Frančiška

Denis Novato in prvi mož Cerkve ob predaji FOTO: OSEBNI ARHIV

Marsikdo sanja o tem, da bi osebno spoznal papežain mu stisnil roko, a je to dano le redkim. Že tretjič pa se lahko z obiskom pri papežu v Rimu pohvali, naš zamejski Slovenec iz Trsta, ki je eden naših najuspešnejših harmonikarjev in ambasadorjev slovenske glasbe in tega inštrumenta. »Vesel sem, da me je doletela čast, da sem slovensko harmoniko ravno jaz izročil papežu, ki jo je rad sprejel in mi rekel, naj mu nanjo nekaj zaigram. Posebej zanj jo je izdelal, na njej pa je vgraviran napis 'Papežu z ljubeznijo'. In seveda sem ugodil njegovi želji in v venček spletel nekaj Avsenikovih valčkov, vključno s Pastirčkom. Vsi prisotni so vidno uživali,« je po obisku v Rimu strnil misli. »Z njo smo posneli skladbo, gre za netipični narodno-zabavni valček z naslovom Va amore, videospot pa bo kmalu na ogled. Sicer se mi zdi res lepo, da je Robert Butolen izdelal harmoniko za papeža, jaz pa sem s svojimi referencami to zgodbo lahko podprl,« nam je še razkril Novato, ki pa je bil, kot rečeno, na avdienci že tretjič. Nazadnje pred tremi leti, ko ga je papež Frančišek sprejel v sklopu njegove 30-letnice igranja. »Tudi takrat sem mu zaigral eno skladbo, in sicer Melodija za tebe, in ga navdušil,« nam je o obisku pred tremi leti povedal Novato, izročil mu je še jubilejni album in značilno sladico Južne Tirolske, imenovano zelte.»Srečanje je bilo prisrčno in polno čustev, papež Frančišek pa mi je blagoslovil harmoniko,« se rad spominja Novato, ki ga je za diatonično harmoniko navdušil profesor, tudi eden naših največjih virtuozov na tem inštrumentu. Novato je s harmoniko prepotoval tako rekoč ves svet in z njo nastopal v najelitnejših družbah. Kot nam je povedal Robert Butolen, se je ideja, da bi jo izdelal za papeža, porodila ob 30-letnici naše države Slovenije. »Ker je to zgodovinski dogodek, sem bil seveda takoj za akcijo. Pogoj pa je bil, da je harmonika narejena iz slovenskega lesa. In tako sem jo izdelal iz slovenske smreke. Ščetkal sem jo, da je izgledala bolj profesionalno in rustikalno, nato pa polakiral s posebnim lakom na odprte pore. Vseskozi smo bili v stiku s slovenskim veleposlaništvom iz Vatikana ter Denisom Novatom in na koncu je nastal res lep, a preprost izdelek. Nanjo smo vgradili vse dodatke in tudi gumbi so iz slovenskega orehovega lesa, vsi kovinski deli pa iz bakra, ki je simbol Cerkve.Harmonika je nastajala pet mesecev, izdelovali pa smo jo s posebno ljubeznijo do inštrumenta in osebe, ki ji je bila namenjena,« nam pove Butolen. In doda, da so glasilke v njej italijanske, znamke Cagnoni amano, ki so najbolj priznane. »Zelo sem ponosen, da sem lahko sodeloval pri tem projektu, s čimer sem lepo zaznamoval 20 let izdelovanja harmonik. To so bila leta, ko je bilo potrebnega ogromno odrekanja, bili so tudi težki trenutki, a zdaj je vse poplačano,« nam še pove Butolen. Žal mu je le, da sam ni mogel v Vatikan, da bi prisostvoval predaji, ker je še čakal na veljavnost covidnega potrdila po drugem odmerku cepiva. »A smo dogovorjeni, da me bo papež Frančišek sprejel v bližnji prihodnosti,« strne pogovor Robert Butolen.