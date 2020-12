Buhteča Manca Špik buri domišljijo oboževalcev: Zrasla si ... (FOTO)

Simpatična pevkaje kljub prepovedim decembrsko razpoložena. Z glasbenimi kolegi je nastopila v silvestrskem programu ene izmed slovenskih televizij. Njihov novoletni nastop si boste lahko ogledali na silvestrski dan, do takrat pa se boste morali zadovoljiti s fotografijo, ki jo je objavila. Kot je zapisala, je navdušena nad nastopi v teh čudnih časih, saj jih očitno že zelo pogreša.V rdeči oprijeti obleki in praznično nasmejana je pozirala na odru in pod objavo so se zvrstili komentarji oboževalcev. Eden izmed njih pa se je obregnil tudi v njeno velikost in zapisal, da se mu je zdelo, da je zrasla. Glede na to, da pevka v višino meri 1,8 metra in da njene noge veljajo za ene najdaljših na slovenski glasbeni sceni, lahko samo ugibamo, ali je imel v mislih njeno velikost.