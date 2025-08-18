Bučan in Vodopivec delila šokantne prigode z nastopov: grožnje in priznanje umora (VIDEO)

Klemen Bučan in Tin Vodopivec, oba priznana slovenska stand-up komika, sta v oddajo prinesla predmete, ki ju pomirjajo in hkrati razkrivajo del njunega vsakdana. Masažni aparat in rolka sta popestrila zabaven pogovor, kjer sta Klemen in Tin delila spomine s prvih nastopov, ki so bili pravo mučenje. »Nastopali smo v trgovskem centru in ljudje hodili mimo nas, kot da nas ni,« je razkril Tin. Skupaj sta sodelovala tudi v legendarnem filmu Mitje Okorna Tu pa tam, Klemen v eni izmed glavnih vlog, Tin pa kot rekviziter: »Jaz sem nabiral storže,« nam je razkril svoj doprinos k filmu. Takrat se je počasi začelo graditi tudi njuno prijateljstvo, ki traja že dvajset let. Tin je prevzel tudi odgovorno vlogo in postal Klemnova poročna priča, sicer pa si vedno stojita ob strani tudi v profesionalnem smislu.

Klemen Bučan je delil svoje stand up začetke. FOTO: Marko Feist

Panč postaja polnoleten

Tin in Klemen sta v začetku kariere sama postavljala stole, prodajala vstopnice in nastopala, danes je stvar vseeno nekoliko bolj organizirana. Tin je bil pred 18. leti soustanovitelj festivala in letos se s Klemnom vračata prvi večer. »Ta festival je kot en degustacijski meni,« sta nam razkrila. »Za vsakega se nekaj najde in nihče ne odide razočaran,« sta dodala. Festival Panč je pomemben tudi za slovensko stand-up sceno, saj je mnogim komikom omogočil, da so se predstavili širšemu občinstvu in si pridobili prepoznavnost. Razprava se je dotaknila tudi manjšega števila žensk v stand-up komediji. Tin je poudaril, da so ženske zelo smešne, vendar nimajo enake potrebe po javni izpostavljenosti kot moški. Klemen je dodal, da imajo ženske drugačne vire pozornosti in se morda zaradi tega manj odločajo za stand-up. Za komike velja, da so pogosto depresivni in da na odru rešujejo lastne travme: »Verjetno gre za pomanjkanje pozornosti v otroštvu,« nam je razkril Klemen.

Tin Vodopivec je soustanovitelj Panča. FOTO: Marko Feist

Šokantni nastopi, ki jima bodo ostali v spominu

Na stotine nastopov jima je prineslo lepo mero izkušenj in marsikatera je v njima pustila trajen spomin. »Nekoč so me skoraj pretepli na nastopu,« nam je razkril Klemen, Tin pa se je spomnil na izjavo lastnika hrvaškega kluba, v katerem je nastopal. Ta mu je namreč mimogrede prišepnil: »Jaz sem že ubil človeka,« in ga s tem spravil v neprijeten položaj. Poleg komedije pa ju zaposluje tudi očetovstvo. Oba namreč očeta malčkoma, ki letos stopata v prvi razred in z nami sta delila tudi skrbi, ki pridejo z to življenjsko vlogo. Kakšne načrte imata za prihodnost in kako se bo razvijala komedija tudi pod vplivom umetne inteligence pa izveste v novem ŠOKkastu.

