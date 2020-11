Brutalen spletni spopad znanih Slovenk: Prst v r** pa lajaj!

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

Močno je počilo med dvema znanima Slovenkam, ki smo ju lahko spremljali vsako v svojem resničnostnem šovu.nekdanja udeleženka šova Big Brother se je sporekla s tekmovalko šova Ljubezen po domače. Slednja se je obregnila ob sodelovanje Kranjčeve na plačljivi spletni platformi Fans only, kjer objavlja svoje razgaljene fotografije in služi lepe denarce. To je razkrila tudi na svojem profilu, kjer je razvidno, de v slabem mesecu z naročninami na njen profil zaslužila več kot 4 tisoč evrov.Doroteja se je na Ksenijo spravila zaradi golih fotografij in na to temo celo posnela nekaj komentarjev, vendar ji zvezdnica Big Brotherja ni ostala dolžna. Zahvalila se ji je za brezplačno reklamo in celo razkrila, da so ji letos ponudili sodelovanje v šovu Ljubezen po domače, kjer naj bi ji za sodelovanje ponudili 15 tisoč evrov. Potem se je obregnila še ob njene objave na družbenih omrežjih in ji svetovala, kako naj poskrbi za lepše fotografije.