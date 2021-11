Brina Svit: Z možem sva imela vsak svoje skrivnosti

Hiška z modro ograjo, od katere seže pogled do morja, ni le prostor, kjer lahko piše v spokojnosti, ki si jo je leta potrpežljivo jemala zase, temveč je izhodišče njenih pešpoti. Dolgih sprehodov, na katerih si zbistri misli in razpleta štrene zapletom, ki se sprva zdijo nerešljivi. So zdravilo za njen boleči hrbet, s katerim se je nepričakovana nova knjiga pravzaprav sploh začela. Poleti je izšlo njeno delo Ne želi si lahke poti. Piše o bivanju v indijskem ajurvedskem centru med vse bolj plamtečo epidemijo, ljudeh, ki so ji tam zlezli pod kožo, ter tudi tem, da je lahko celo zavrnitev priložnost za sprejemanje.

