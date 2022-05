Brigita Vrhovnik Dorič: Samo enkrat bi glasno povedala hišni red!

Naša slovenska kraljica jodlanja in članica skupine Jodel Ekspress Brigita Vrhovnik Dorič ima zelo rada svojo taščo, kar ni ravno običajno za vsako nevesto. »Imam zlato taščo. Kakšne so druge, ne vem, vem pa, da nobena ne more biti zelo slaba. Tako kot v zakonu se je treba prilagoditi in sklepati kompromise. To je pot do uspeha,« pravi Brigita.

Brigita ima zelo rada svojo taščo. FOTO: Osebni arhiv

»O taščah je veliko vicev, predvsem so prikazane kot zelo slabe. A ni vedno tako. Vsi kdaj, ko smo prizadeti, reagiramo nepremišljeno. A kdo je kriv za nesporazume? Menim, da ko stopiš v tujo hišo, ne more biti vse po tvoje, lahko pa izraziš svoje želje in verjamem, da bi še tako stroga tašča popustila. Če pa vsak dela po svoje, pride hitro do kratkega stika. Če bi k meni v hišo prišla nespoštljiva snaha, bi samo enkrat glasno povedala hišni red!« je direktna Brigita, ki bi se z nevesto z veseljem pogovorila o željah in sklenila nek kompromis.

»Taščo zelo upoštevam, povem pa tudi, kaj bi bilo meni bolj všeč. Verjeli ali ne, vedno sva obe zadovoljni. V 22 letih še nisva imeli kratkega stika. Vsem taščam in snaham bi samo rekla, da je včasih treba stopiti korak nazaj. Pa še to: lepa beseda vedno lepo mesto najde.«