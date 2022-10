Brigita Bračko: Slovenka, ki živi (in dela) na Baliju! Poglejte, kaj je ustvarila z možem

Brigita in Tomaž Bračko se ukvarjata z izboljšanjem počutja ljudi, ona kot hipnoterapevtka, on kot strokovnjak za spanje. Pred časom pa sta se odločila, da svoja znanja združita in ustvarita program za otroke v slovenskem jeziku. In tako je nastala digitalna platforma MALiE, ki pomaga otrokom pri izboljšanju spalnih navad, obvladovanju tesnobe in strahu, razumevanju čustev, boljši osredotočenosti, učenju čuječnosti in meditacije ter večji kreativnosti.

Pred tremi leti ste spakirali kovčke in se z družino odpravili na potovanje okoli sveta. Kako vam je to uspelo?

Res je, tik pred pandemijo nam je potovanje uspelo zaključiti, tako kot smo ga načrtovali. Z idejo smo se že nekaj časa poigravali, prišla pa je iz različnih ponudb letalskih družb, ki so v tistem času aktivno organizirale lete okoli sveta. Ker je bila pot v lastni organizaciji, je bilo treba veliko angažmaja, a na koncu nam je uspela nepozabna pot v kraje, ki bi jih sicer težko obiskali, saj so tako daleč, da se tja enostavno ne odpraviš, ko imaš samo dva ali tri tedne časa.

Obiskali smo London, Singapur, nekaj otokov na Filipinih, Novo Zelandijo, Fidži, Cookove otoke, Los Angeles in Havaje. Pot ni bila zastavljena prezahtevno in res smo se naužili lepot narave. Še posebej je bilo fascinantno potovanje po otokih Pacifika.