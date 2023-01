Bridko in tragično življenje naše izjemne igralke in pesnice Mile Kačič

Mila Kačič je bila priljubljena slovenska gledališka igralka, ki jo je odlikoval edinstven smisel za humor. Večji del svojega življenja je bila zaposlena v Drami, kjer je na odrskih deskah stala več kot 3500-krat, pri tem pa je odigrala 120 različnih vlog. Nastopila je tudi v 25 slovenskih filmih in se posvečala pisanju poezije. Je prejemnica več nagrad. Na filmskem festivalu v Pulju je dobila nagrado zlata arena za vlogo Merlinke v filmu To so gadi. Za vlogo matere v filmu Kormoran je prejela naziv igralke leta, leta 1994 pa ji je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo nagrado za življenjsko delo. Leta 1998 je bila imenovana za častno meščanko Ljubljane.

