Neprepoznavna Ana Maria navdušila v šovu, na odru dobila posebno presenečenje

V tokratni oddaji Znan obraz ima svoj glas sta tako gledalce kot tudi žirijo in sotekmovalce navdušila Rok in Anej Piletič. Duo BQL se je namreč prelevil v Duo Platin in zapel njuno evrovizijsko Stay Forever. Posebej je izstopal Rok, ki je postal Diana, skupaj pa sta najbolj razgrela vzdušje.

»Režali smo se, ko je pesem šla na Evrovizija in režali smo se danes vajinemu nastopu. Pričarala sta nam to čudovito atmosfero Dua Platin,« jima je dejala žirantka Ana Maria Mitić.

BQL kot Duo Platin FOTO: Mediaspeed

Sama je sicer močno uživala tudi v dvoboju Adrijane Kamnik in Nastje Gabor, ki sta se prelevili v Axla Rosa iz skupine Guns'n'Roses, zapeli pa sta divjo pesem Welcome to The Jungle. »Res sem bila oboževalka Axla. Nastja, izvrstno si ujela ta njegov vibrajoči glas, Adrijana, tudi ti si ga vokalno itak zadela v nulo,« je povedala Ana Maria in razkrila še, da je imela v sobi plakat z Axlom, v šolske zveze pa pisala, da ga ljubi.

Adrijana in Nastja kot Axl. FOTO: Mediaspeed

Ob tem so jo povabili na oder in izkoristi edinstveno priložnost, da na odru pozira kar z dvema Axloma. Mitićeva je ob tem navdušila v svetleče črni oprijeti opravi in znova pokazala svojo brhko postavo, kar skakala pa je od sreče, ko sta ji Adrijana in Nastja podarili vsaka svojo vstopnico za koncert Gunsov na Dunaju.

Navdušena Ana Maria se je že spraševala, kaj bo oblekla za na koncert, in hitro dobila nasvet, naj obleče kar to obleko oz. čim manj.

Ločitev BQL

V šesti oddaji pa bo na sporedu ena glasbena točka več, saj bosta brata BQL nastopila vsak posebej. Koga bosta imitirala, bosta izvedeka na vaji. Bosta pa skupaj na odru nastopila Matevž Derenda in Martina Majerle, in sicer kot Maluma in Shakira pri pesmi Chantaje. Mario Pešić bo obul čevlje najbolj znanega slovenskega kantavtorja Adija Smolarja, zapel pa bo simpatično Jaz sem nor. Nastja Gabor bo zapela pesem Piece by piece pevke Kelly Clarkson, njena mlajša koroška prijateljica Adrijana Kamnik pa bo slovenska pevka Sendi. Gledalce bo zabavala s plesno himno iz 90. let Nemirna kri. Damjana Golavšek bo postala najbolj ikonična Italijanka, zapeljivka Sophia Loren in bo zapela Tu Vuo Fa L'Americano.