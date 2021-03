Brendijev sin opisal, kako je skoraj umrl (VIDEO)

Pokal Vitranc bo brez gledalcev na prizorišču. FOTO: Matej Družnik



Le nekajkrat stal na smučkah

Konec tedna bo v Podkorenu že 60. Pokal Vitranc, tudi letos zaradi epidemije brez gledalcev. Ob okrogli obletnici je več znanih Slovencev pokalu zapelo vse najboljše, obudili pa so tudi spomine na svoja doživetja na belih strminah.Pevecje vedno navijal in spremljal tekmovanja, pa tudi osebno spoznal genialno in lepo. »Sem pa sam kot tudi mnogi smučal brez prave opreme in užival v druženju in prekrasni naravi naše domovine.« Nepozabni spomini na zimske radosti vežejo tudi pevca, ki ni energičen in poskočen le na odru, ampak se odlično znajde tudi v številnih športih. Med njimi je smučanje, ki ga spremlja že vse od malih nog. »Spomnim se, da sem ga že kot otrok oboževal. S prijatelji smo se z avtobusom vozili do smučišča in potem smučali od jutra do večera – tam smo bili, dokler niso zaprli proge in vmes so se nam že vse premočene cunje posušile.«smučanje in sankanje povezuje z otroštvom, na kar ima neverjetno lep spomin: »Kombinezoni, sneg, sonce, smučke, sanke, sendviči, in predvsem topel zimski čaj po aktivnosti. In potem skupaj s sošolci ogled Vitranca. Spomini, ki ne bodo zbledeli nikoli.«Lepe spomine na smučanje ima tudi vedno nasmejani pevec, ki pravi, da smuča že od malih nog, da se prvih spustov niti ne spomni več. S starši so hodili vsako leto za teden dni v Kranjsko Goro. Dejan obožuje zimske športe, kljub slabi izkušnji, ki ga je skoraj stala življenje. »V osnovni šoli sem se udeležil šole deskanja. Medtem ko smo stali ob robu smučišča, je nekdo zelo močno priletel vame. Če ne bi imel čelade, ne vem, ali bi preživel. Od takrat brez čelade ne grem na smuči.«Drugače od nekaterih, ki brez snežink ne morejo, pa sicer vsestranski, podkaster, pisatelj, komik, igralec, reper in prevajalec, priznava, da je na smučeh stal le dvakrat ali trikrat v življenju. »Tako je moj največji smučarski dosežek, da sem si izmislil naslov plošče Pesjanja za Pasji kartel, v katerem sta bilain. V studiu sem igral pasjanso, pa je padla ideja.«Tudi, kantavtorica in skladateljica, ima zelo rada zimo, sneg in zimske športe. »Ljubezen do slednjih sem gotovo prevzela od moje mame, ki je v mlajših letih trenirala smučarski tek. Njen oče, moj dedek, pa je v tem športu prejel nemalo priznanj ter se kar dvakrat udeležil olimpijskih iger. Tako kot se s smučkami rada spustim po snežni strmini, si z veseljem ogledam tudi kakšno smučarsko tekmo, še posebej v živo, to mi je pravo doživetje.«