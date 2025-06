Bravo, Jani! Poglejte, kako po hudi bolezni okreva priljubljeni glasbenik (VIDEO)

Pred dobrim letom je Janija Pavca doletela huda bolezen, ki ga je za nekaj časa celo prikovala na invalidski voziček. Zadela ga je kap na konici hrbtenjače, kar se pripeti v tako malo primerih, da sprva niti zdravniki niso čisto dobro vedeli, kaj je z njim narobe.

Kap hrbtenjače je ena najredkejših oblik možganske oziroma kapi centralnega živčevja. Možni vzroki za hrbtenično kap so med drugim povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, nezdrav življenjski slog in slabo obvladovanje stresa, redkeje tudi bolezni aorte in okvara medvretenčnih ploščic.

Energičnemu glasbeniku se je življenje v trenutku obrnilo na glavo, a se je odločil, da se bo vrnil v »normalo« ter z veliko volje in vneme začel boj, ki ga tudi dobiva. Pot ni bila lahka, a počasi je Pavec voziček zamenjal za bergle, letošnjega maja, natanko eno leto po tem, ko so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, je na družabnem omrežju s sledilci delil optimističen zapis, v katerem je pribil, da verjame, da »pride dan, ko ponovno brez opor stopim na svoje noge«.

In ta dan je, kot kaže, že zelo blizu. Jani je zdaj namreč oboževalce razveselil s posnetkom, na katerem že zelo suvereno dela koraka po bolnišnični sobi. »Napovedal sem ljubljanski maraton … uh, še dolga bo do tja. Vesel sem, da lahko hodim s pomočjo bergel … gremo naprej. Mamo to,« je Pavec zapisal ob posnetku in si prislužil ogromno všečkov ter spodbudnih komentarjev. Bravo, Jani!