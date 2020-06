Bratuškova priklopljena na aparat s pomembnim sporočilom (FOTO)

Nekdanja slovenska premierka in predsednica stranke Sabje z iztegnjeno roko že 19-krat darovala kri. »Nikoli ne veš, kdaj jo boš sam potreboval. Pomagajmo vsi, ki imamo možnost,« je položila na srce tistim, ki se za to srčno dejanje še niso odločili.Bratuškova rada daruje kri, za darovanje pa se je prvič odločila pred osmimi leti na predlog hčerke. Njeno plemenito dejanje zagotovo prihaja ob pravem času, saj so pri določenih krvnih skupinah zaloge skoraj pod minimalnim.Stanje zalog krvi je najslabše pri skupinah 0+ in A+. Da se zadosti potrebam po krvi v Sloveniji, mora kri vsak dan darovati od 350 do 400 krvodajalcev.Krvodajalske akcije potekajo po ustaljenem redu in brez večjih omejitev. Aktualen seznam , kje in kdaj po celotni Sloveniji lahko darujete kri, je objavljen na spletni strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino.