Brata Valič: Gola je drugačna kot oblečena

Brata Vid in Domen Valič navdušujeta slovensko občinstvo v humoristični seriji Vse punce mojega brata. ProPlus je v prvih dveh tednih zabeležil več kot 250 tisoč ogledov, kar je serijo uvrstilo celo na prvo mesto med originali na tej platformi.Brata v seriji razkrivata izkušnje, ki jih imata z nežnejšim spolom, a vseh podrobnosti nista razkrila. »Za zgodbo sva sicer uporabila vse svoje izkušnje, ki jih imava z nežnejšim spolom, ne pa tudi vseh anekdot, saj veste, pravi gentleman nikoli ne pove. Pravi komik tudi ne, saj spremeni imena in napiše zgodbo tako, da se ljudje lahko poistovetijo, a ne prepoznajo,« sta dejala.2Poleg Domna in Vida v seriji nastopajoter ostale.