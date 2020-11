Brata Valič bosta končno spregovorila o dekletih

Mlajši Domen je odličen igralec, ki smo ga lahko spremljali v Reki ljubezni. FOTO: Matjaž Očko

Odločila sva se, da bo to zgodba o dveh bratih in vseh njunih puncah!

Ke beseda nanese na zasebno življenje, sta priljubljena bratainprecej skrivnostna. O svoji intimi nista nikoli rada na dolgo in široko razpredala s predstavniki sedme sile, vedno sta vsako vprašanje obrnila na šalo in se odgovoru spretno izmuznila. Kljub temu sta doslej ustvarila kar nekaj projektov, v katere sta vključila tudi izkušnje iz svojega vsakdanjika, a še noben ni bil niti malce podoben projektu, ki prihaja na male zaslone. Brata, ki sta velika ljubitelja situacijskih komedij, sta si že od nekdaj želela zaigrati skupaj, želja pa se jima je v teh hudih časih, ko so umetniki prepuščeni sami sebi, izpolnila.»Želja po igranju oziroma ustvarjanju sitcom žanra se je zasidrala v naju že v mladosti, ko sva se gnetla na kavču in gledala vse, kar je bilo predvajanega na teveju in tako na dosegu daljinca. Pred nekaj leti sva se spomnila teh časov in se odločila, da je čas, da skupaj ustvariva svoj sitcom,« sta povedala priljubljena brata, ki sta za material uporabila kar biografsko gradivo, tega pa je glede na njune zabavne dogodivščine menda kar precej.»Izhajala sva iz najinega skupnega življenja ter cimrovanja in se odločila, da bo to zgodba o dveh bratih in vseh njunih puncah,« z navdušenjem pripovedujeta Vid in Domen. Njuno serijo z naslovom Vse punce moj'ga brata, ki opisuje, kaj se zgodi, ko skupno stanovanje postane premajhno za dva brata in vse njune ljubezni, bomo lahko gledali na Voyu, le datum še ni določen. Ob njiju bomo videli še ​​ter druge znane obraze.