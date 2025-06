Brata Šalehar v 100. ŠOKkastu: Raay tožil Miha, Hamota obiskal Denis (VIDEO)

Matevž in Miha Šalehar sta se po dolgih 20 letih ponovno skupaj pojavila v intervjuju, kar je bila za oba posebna priložnost. Njuna sposobnost, da se hitro skregata in hitro pomirita, je še en znak močne bratske vezi. Miha je poudaril, da se z leti vedno bolj uglašujeta in da sta postala bolj izkušena v obvladovanju konfliktov. »Super bi bilo, če bi naredili še uglaševalec za odnose,« je povedal Matevž, saj sta za enega izmed treh predmetov izbrala uglaševalec kitare.

Pronicljiva in nepredvidljiva sogovornika. FOTO: Marko Feist

Sliši očetov glas iz nebes

Njune skupne izkušnje iz otroštva so bile polne zgodb, ki so ju oblikovale in povezale. Matevž je obujal spomine na to, kako je njun oče zgodaj opustil košnjo trave in to nalogo prepustil njima. To je bil čas, ko sta se naučila sodelovati, čeprav nobeden od njiju ni želel opravljati te naloge. Z leti sta se naučila ceniti to izkušnjo in zdaj oba z veseljem skrbita za travo, kar je postalo del njune rutine in simbol njune povezanosti. »Še vedno slišim ta fotrov glas, ki prihaja iz nebes, kako mi sporoča naj kosim bolj v živo,« nam je zaupal Miha.

Raay tožil Miha, Matevž dobil poseben obisk

Skozi pogovor sta obujala spomine na lepe in manj lepe trenutke v življenju. Miha se je pred več kot 10 leti znašel v sodnem sporu z razvpitim glasbenikom Alešem Volkom – Raayem, ki ga je tožil, zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Matevž je z nami delil poseben obisk oboževalca Denisa, ki je med pandemijo pozvonil na njegova vrata in mu izročil posebno vrečko. Spregovorila sta tudi o tem, kakšne ljudi vidita v prvih vrstah svojih umetniških uprizarjanj na odru in koga bo nagovorila nova predstava, ki jo pripravljajta.

Na snemanje sta prišla z motorji. FOTO: Marko Feist

Brata na odru

Predstava, ki jo pripravljata Matevž in Miha Šalehar, je refleksija njunega bratskega odnosa, polnega vzponov in padcev. Vsebina predstave se osredotoča na iskrenost, humor in osebne zgodbe, ki so jih doživela skozi leta. Predstava je zasnovana tako, da gledalcem ponudi vpogled v njuno življenje, pri čemer ne manjka smeha in ganljivih trenutkov. Spregovorila sta tudi o staranju in minljivosti: »Bolj kot smrti me je strah, da bom on stari, ki se mladega dela, ampak tudi to je en tak neizbežen del. Tudi to je ena epizoda v življenju, ki jo moraš dati skozi,« je povedal Miha.

Oglejte si še izbor preostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.