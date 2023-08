Brata Piletič o družinski drami med poplavami: Ko smo mislili, da je konec, pa ...

Dobrodelnega maratona Eno srce, ena Slovenija sta se udeležila tudi brata Rok in Anej Piletič, bolj znana pod imenom BQL. Mladeniča namreč prihajata iz Prevalj, ki so bile v uničujočih poplavah med najbolj prizadetimi.

Starejši Rok je v etru med drugim povedal, da je bil v času katastrofalnih poplav na morju in se je počutil nemočnega, ker ni mogel pomagati: »Glede na to, da sem zelo patriot Koroške, sem si rekel: '31 let si star, zdaj si pri najboljših močeh, da bi pomagal tam lopato gnati ...' Imam kar kurjo kožo, ko to govorim, ker je grozno. Tudi najin oče je bil evakuiran. Ko smo mislili, da je konec poplav, so se začeli zemeljski plazovi. In hvala bogu, da se ta zemeljski plaz ni zrušil, ker drugače bi padel v strugo in bi še dodatno poplavilo vse skupaj.«

Slovenci smo ponovno dokazali, da znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so pomoči res potrebni. Ekipa Denis Avdić Showa na Radiu 1 se je skupaj z ostalimi sodelavci vrnila z dopusta in skupaj še z nekaterimi radijskimi postajami pripravila 12-urni dobrodelni maraton Eno srce, ena Slovenija. V dobrodelni akciji jim je uspelo zbrati neverjetnih 1.914,746,89 evrov .

Pesem, ki ju popelje v brezskrbne čase

Rok je še dejal, da v Prevaljah še ni pitne vode oz. so ljudje brez nje: »Najin oče razlaga, da ima vodo, ki si jo daje v kotliček, ko gre na potrebo. Po drugi strani moraš varčevati z vodo ... Rekel je: 'Takrat, ko nimaš, se zaveš, kaj si imel.' V teh časih si ne moremo predstavljati, kaj pomeni, da nimaš vode.«

Brata sta se nato odločila, da bosta zapela pesem Ledena, ki jo v originalu izvaja zasedba Siddharta. To pesem sta izbrala zato, ker ju popelje v brezskrbne čase, ko si ne predstavljaš, da te lahko doleti takšna stvar.