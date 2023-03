Aneja iz dueta BQL ujeli pri tihotapljenju begunca (VIDEO)

Aneja Piletiča iz dueta BQL so potegnili za nos. Ustvarjalci hrvaške serije Prank´d so v sodelovanju z bratom Rokom mlajšega Aneja dodobra prestrašili. Roku so v prtljažnik avta skrili domnevnega begunca. Ko sta se skupaj z bratom vračala iz Zagreba, so se pretvarjali, da so policisti v civilu in izvajajo rutinski pregled vozila. Ko je Rok odprl prtljažnik, pa so iz njega potegnili domnevnega migranta. Anej, ki je bil tarča skrite kamere, sicer ni izgubil živcev, bil pa je precej nervozen. Ponavljal je, da moškega iz prtljažnika vidi prvič in da nima pojma, kako je prišel v avto.

Brata so postavili ob avto z rokami v zrak in ju pregledali. Vmes pa kot v prizoru iz malce cenejše kriminalke zasliševali nič hudega slutečega pevca. Ko je že verjel, da ga bodo odpeljali v marici, so mu razkrili potegavščino. Videti je bilo, da se mu je od srca odvalil kamen. Kot je povedal po razkritju, je menda že razmišljal, kako bo pojasnil svoji ženi, naj pride po njega na Hrvaško na policijsko postajo.

Celotno epizodo skrite kamere Prank´d si lahko ogledate spodaj: