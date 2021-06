Brata Dominik in Aljoša Bagola združila glasbene moči v novi skladbi

Počitnice so pred vrati in tudiBalladero z novim singlom Potujem dodaja suverenega kandidata v nabor svežih novih poletnih »to morate slišati« skladb. Potujem sveže, neobremenjeno in v ritmu valov pluje s polnimi jadri pop zanosa, na krilih svetlih tonov značilnega kitarskega »rifa« (tokrat ga je prispeval kar Balladerov brat) ter globoko v »groove« zasidrane ritem sekcije ...Oglejte si video za novo skladbo, v katerem sta se brata Bagola vrnila v rodne kraje, na Onaplus.si