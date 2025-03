Brat inšpektorja Vrenka?

Veliko je bilo ugibanj, ali ima inšpektor Vrenko oziroma Dario Varga, glavni junak priljubljene slovenske televizijske serije Primeri inšpektorja Vrenka, ki je nedavno pod taktirko izjemnega režiserja Slobodana Maksimovića doživela še premiero tretje sezone, brata ali ne. »Maš brata?« je spontano med snemanjem izstrelil pomočnik inšpektorja Vrenka, igralec Lovro Zafred, sicer rojeni Štajerec, ob nastopu nepremičninskega agenta, ki ga je zaigral Nani Franc Matjašič.

Slednji je avtor in voditelj prve slovenske televizijske nogometne oddaje Nogometni studio in prve televizijske lestvice slovenskih videospotov Video boom 40, s Slovenskimi novicami pa je v samostojni Sloveniji organiziral prve velike rock koncerte. Poleg tega še vedno aktivno igra footgolf, in mu nekateri – pol za šalo, pol za res – že pravijo moška Rebeka (po Rebeki Dremelj, ki ji zaradi njene multiopravilnosti na veliko področjih pravijo tudi multipraktik).

Ne, Varga in Nani v resnici nista brata. Vsaka podobnost je zgolj naključje. Kljub temu pa so bili mnogi prepričani, da so v kriminalni seriji, ki se je žal prehitro končala, saj naj bi RTV Sloveniji zmanjkalo denarja, videli bratski nastop.