Branko Gregorčič v ŠOKkastu: Spoznala sta se na topel novembrski dan (VIDEO)

Branko Gregorčič, ugledni meteorolog, je postal prepoznaven obraz vremenskih napovedi v Sloveniji. Njegova ljubezen do vremena se je začela že pri rosnih dvanajstih letih, ko je na poziv revije Pionir začel voditi svoj prvi vremenski dnevnik. Ta dnevnik, ki ga je prinesel v studio, je simbol začetkov njegove strasti, saj vsebuje zapiske izpred več kot petih desetletij.

V mladosti je Branko vreme opazoval s strastjo in natančnostjo. Štirikrat dnevno je beležil stanje neba, pokritost z oblaki, temperaturo, smer in hitrost vetra ter zračni tlak. Pri tem si je pomagal z meritvami Radia Slovenija, ki so mu bile v pomoč pri natančnem zapisovanju vremenskih podatkov. Njegova predanost je bila tako velika, da je zabeležil vreme tudi, ko ni bilo interneta ali sodobnih tehnologij, ki bi mu olajšale delo. Pa se vremena kdaj naveliča? »Vremena se ne moreš naveličati, ker se stalno spreminja. Naveličaš se mogoče istega tipa vremena,« nam je zaupal. V studio je prinesel prav poseben dnevnik, ki ga hrani že od 12. leta, ko se je vzbudilo njegovo zanimanje za opazovanje vremena.

Teorije zarote so del vsakdana

Gregorčič se sooča tudi s teorijami zarote glede vremena, vendar meni, da so te bolj sociološki fenomen kot strokovni problem. »Teorije zarote na vseh področjih so žive tako, kot so živi kulti, čeprav se zdi komu čisto nerazumljivo, kako lahko človek v kaj takega verjame.« Pravi, da je pomembno, da ljudje razmišljajo s svojo glavo in uporabljajo zdravo pamet pri presojanju takšnih teorij. Se pa vreme vsekakor spreminja in naš sogovornik poudarja, da se moramo prilagoditi na dejstvo, da so poletja vse bolj vroča in da ekstremni vremenski pojavi postajajo pogostejši. Tudi sam se izogiba vročim poletjem in raje preživlja čas v senci gozdov, kjer najde svoje zavetje pred vročino.

Tokrat tudi v malo bolj osebni luči. FOTO: Luka MaČek

Prvič jo je srečal na topel novembrski dan

Čeprav od zasebnega življenja ne govori veliko in prav rad, smo ga vseeno povprašali, če se spomni, kakšno vreme je bilo na dan, ko je spoznal svojo (takrat) bodočo ženo: »Bil je lep oktobrski dan in šla sva na isto predavanje, ampak ko sem hodil za njo, tega še nisem vedel. Potem sva se pa usedla v isto klop,« nam je zaupal z nasmehom. Tudi poročnega dne se spominja skozi prizmo vremena, ki je njegovo veliko veselje vsa ta leta. V studio je prinesel tri zanimive osebne predmete, tudi prav posebno kaseto, ki jo je poslušal v mlajših letih.

