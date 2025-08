Branko Đurić Đuro poziva: Najbolje bi bilo, da se vsi, ki mislite, da so 'naši' boljši od 'njihovih', odstranite ...

Poročali smo, da je Prizivno sodišče v Bosni in Hercegovini v petek potrdilo obsodbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Obsojen je na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki. Pritožba na odločitev pa ni več mogoča.

Dodik je v preteklih mesecih zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srbski sprejele še več ustavno spornih zakonov. Nacionalistični voditelj je tudi večkrat odkrito zagrozil z odcepitvijo Republike Srbske.

Na politično situacijo se je na družbenem omrežju odzval priljubljeni igralec in režiser Branko Đurić Đuro in poudaril, da ni potrebe po vojaškem urjenju in oboroževanju.

»Upam, da ne verjamete vsemu, kar mediji objavljajo. Ni potrebe po vojaškem urjenju in oboroževanju. Niti sosedje niti sosedje niti szomszédok niti sosedje vam ne bodo nič storili ... pa še sosedje ne. Pazite se medijev, so najnevarnejše orožje ... in orodja tistih, ki nas potiskajo v vojno.«

Dan zatem je s sledilci delil novo objavo, v kateri je zaprosil vse, ki mislijo, da so 'naši' boljši od 'njihovih', da se odstranijo z njegovega Facebook profila.

»Neverjetno je, kako so se nekateri (na srečo redki) odzvali na mojo zadnjo objavo. Takoj ko se omeni vojna, se vrnejo na tovarniške nastavitve - 'Kdo je začel vojno?'. To ni bila tema, dragi moji 'ekstremni oboževalci svojih narodov'! Vprašanje je bilo 'Zakaj se je začela vojna?' ali 'Kdo nam je pri njej pomagal?'... Najbolje bi bilo, da se vsi, ki mislite, da so 'naši' boljši od 'njihovih', odstranite z mojega ... FB profila.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Postavljamo si napačna vprašanja, ker smo omejeni. Prav ta vrsta omejitve nas je zavedla in začarala, da smo drug drugemu obrnili hrbet.«

»Vojna se je začela, ker smo neumni, in se še ni končala, ker smo neumni.«

»Vsi smo samostojni in smo tam mimogrede. Rojeni goli, brez izobrazbe in po naključju v neki državi, si nismo izbrali staršev, a vsi bi morali imeti vsaj toliko pameti, da vemo, da smo vsi ljudje, ki se moramo spoštovati, ne glede na vero, narodnost ali barvo kože. Moj primer: rojeni v Sloveniji, mama Slovenka, oče Bosanec, moj mož rojen v Sloveniji, mama Srbska Črnogorka, oče Hrvat. Iz nekdanje Jugoslavije imamo samo Makedonce.«

»Pohvalno je biti ljubitelj svojega naroda in hkrati spoštovati druge ter se nikogar ne dotikati. Prej ali slej vse pride na svoje, pa če si to želimo ali ne. Kdo je začel vojno, zakaj, kdo je komu pomagal, da jo je stopnjeval, vse je verjetno kristalno jasno, ampak ponavljam, vse pride na svoje mesto. Ogromno spoštovanje do Đura in njegove družine, in če povem v bosanskem žargonu: Maksuz selam Zali, ker je resnično biser.«

»Bravo, mojster! Končno nekdo, ki stvari imenuje po imenu. Tisti, ki se takoj primejo za 'kdo je začel vojno', očitno nimajo sposobnosti razumeti bistva, bistvo pa ni v navijaški miselnosti 'naših' proti n'ihovim'mtemveč v vprašanju, zakaj se je vojna sploh začela in kdo je imel interes, da jo je zanetil. To, da se nekateri še vedno vrtijo v krogu kot pokvarjena plošča, samo kaže, kako so obtičali v preteklosti in v lastnih kompleksih. Pohvala vam, ker ste jim jasno povedali, da nimate časa za tovrstni primitivizem. Če želite navijaške razprave, pojdite na tribuno!«

Preberite še: