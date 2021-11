Branko Čakarmiš ganil medicinske sestre: To je za vašo požrtvovalnost

V včerajšnji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent so nastopile članice pevskega zbora La Vita, ki ga sestavljajo medicinske sestre iz štajerske prestolnice. Niso se uvrstile v finale, so pa dobile zahvalo za poklicno požrtvovalno delo. Branko Čakarmiš je v imenu Pop TV Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor podaril 5000 evrov v zahvalo in podporo za njihovo delo.

Medicinke so tokrat zapele slovensko priredbo Abbine uspešnice I Have a Dream in orosile prenekatere oči. Tudi žiranti so bili navdušeni. »Vaše petje je name delovalo zelo terapevtsko in to je bil zelo čuten nastop,« je povedal Branko, medtem ko je Marjetka rekla tole: »Drage gospe, ki stojite danes tukaj pred vso Slovenijo, da poleg težavne službe najdete še čas za svojo dušo. Bravo. Sporočilo vaše pesmi pa je bilo ganljivo do konca.« Ana je dodala: »Vaša ljubezen je tako močna, da smo jo vsi dobili direktno v srce«, Lado pa: »Fenomenalne ste bile. Jaz bi šel do vsake od vas in vas kušnil na lička, hvala vam za ta nastop in upam, da se nikoli ne vidimo v vaši službi.«

Gledalci navdušeni nad potezo

Na družabnih omrežjih so bili nad potezo televizijske hiše navdušeni. Veliko ljudi je pohvallilo Branka, da ima srce na pravem mestu, še več prijaznih in vzpodbudnih besed pa so našli za medicinske sestre.

Tukaj si lahko ogledate in poslupšate njihov lanski božični koncert.