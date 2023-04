Čakarmiš jih je javno razkrinkal: zato se v resnici prijavljajo v resničnostne šove

Generalni direktor podjetja Proplus in redni žirant v šovu Slovenija ima talent Branko Čakarmiš je javno spregovoril o tem, kako se je skozi leta spremenil profil ljudi, ki se prijavljajo v resničnostne šove. Kot je dejal v podkastu AIDEA, so Slovenci še vedno željni slave, a da kandidati v njihove projekte danes vstopajo z nekakšno kalkulacijo, saj jih ima večina svoj 'biznis' na digitalu.

Po besedah Čakarmiša tako kandidati danes v šove vstopajo z drugačnimi nameni kot tisti pred desetimi leti, a kot poudarja, s tem po njegovem mnenju ni nič narobe.

»Včasih so (v šove op. p.) vstopali zato, da so postali popularni in prepoznavni ter da osvojijo nagrado na televiziji, danes pa je še neka druga kalkulacija zraven – 'Kaj mi bo to prineslo v mojem digitalnem poslu?'« je dejal Čakarmiš in dodal, da je danes skoraj vsak prisoten na družabnih omrežjih in željan povečanja števila sledilcev.