Brane Kastelic wimbledonski grand slam gleda kar skozi okno

Turnir za teniški grand slam v Wimbledonu že poteka, Poptevejev dopisnik in novinar Brane Kastelic pa ga lahko gleda skoraj skozi okno, saj tam živi že vrsto let. Njegova prva novinarska služba je bila v rosno mladih letih, ko je bila tudi moda frizur povsem drugačna in bolj hipijevska, zato ga je, tako je zapisal Brane, direktor poklical k sebi in mu naročil, naj se postriže. Brane ga je sicer upošteval, a si je lase skrajšal le za tri centimetre, kar je direktorja še dodatno razjezilo.

Moda je bila takrat bolj hipijevska. FOTO: Osebni arhiv

Skozi leta televizijske in novinarske službe je bilo takih dogodivščin veliko. Brane pa ima tudi druge odlike, med njimi slikanje ženskega akta. Njegova zbirka golih in manj golih deklet, ki jih je naslikal okrog 300, je bila že večkrat razstavljena, tako v Sloveniji kot tudi v Londonu. Poleg dopisniškega dela, ki ga je najbolj zaposlovalo v času epidemije, saj je bilo dogajanja in novic na angleških tleh veliko, je imel čas tudi zase in za svoje telo. Lotil se je diete in redne telovadbe ter shujšal celih 17 kg, ki so se nabrali v času, ko smo bili vsi zaprti doma. Štiri mesece ni jedel testenin, kruha in sladkega ter se enkrat tedensko postil. Rezultati so bili hitri in zelo vidni. Vrnila se je njegova mladostna postava, mišice pa so še bolj izklesane. »Disciplina, veliko gibanja in primerna prehrana so ključni v procesu hujšanja in oblikovanja telesa,« pravi Brane. Brane ima z ženo Nevenko tri že odrasle otroke, s katerimi bo kmalu kot vsako leto odpotoval v Španijo, natančneje v idilično mestece Mojacar, kjer ima družina počitniško stanovanje že vrsto let.

Brane slika erotične podobe. FOTO: Osebni arhiv

Brane je v času epidemije občutno shujšal. FOTO: Osebni arhiv