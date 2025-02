Brane Kastelic: »Srečno, veselo in seksi valentinovo želim vsem« (FOTO)

Če ste slučajno pozabili, danes je valentinovo. To ne pomeni, da je treba na veliko zapravljati, pravzaprav sploh ni treba zapravljati, dovolj je mala pozornost, že v obliki poljuba, spomina, zapisa, še posebej v daljših zvezah, ko se imamo sicer zelo radi, pa morda kdaj pozabimo to partnerju pokazati ali povedati.

Na praznik zaljubljencev se je tudi letos mnogo znanih Slovencev odločilo razveseliti svoje drage z javnimi voščili, v katerih so izlili ljubezen ali se zgolj spomnili kakšnega lepega skupnega trenutka. Brane Kastelic je denimo na družabnem omrežju kar vsem voščil veselo valentinovo, in sicer s fotografijo, na kateri pozira s svojo postavno ženo. »Srečno, veselo in seksi valentinovo želim vsem, še posebej tistim, ki, tako kot jaz, menijo, da bi morali imeti veliko veliko neuradnih praznikov kot je valentinovo, ko se še malo bolj potrudimo ter partnerju pokažemo ljubezen in naklonjenost. Obenem želim vsem, ki upajo, da je danes pravi dan razkriti svoja čustva tisti posebni osebi, veliko sreče,« je zapisal Kastelic.

Werner Brozović je medtem z oboževalci delil videoposnetek z enega od svojih nastopov, kot je zapisal ob posnetku, je bilo to pred davnimi 33 leti. Prav na valentinovo. »Ko sem zapel to pesem, je to res bil dan zaljubljenih, pisala so se pisma in ni tako, kot pravijo, da je to samo en skomercializiran praznik. Podarite ljubljeni osebi na valentinovo pozornost, čas, za trenutek se ustavite in ji pokažite, da je za vas najbolj pomembna oseba na svetu. Za to ne potrebujete dragih daril, ne rož,« je med drugim zapisal priljubljeni glasbenik.

Svoje oboževalke je na dan zaljubljencev razveselil tudi najbolj zaželen moški v Sloveniji. »Ne samo danes, daj bo vsak dan ljubezen,« je zapisano na voščilnici, ki jo je Jan Plestenjak izbral in jo delil na družabnem omrežju.

»Ljubezen ni le v rožah, poljubih in lepih besedah. Ljubezen je tudi v sočutju, zaupanju, povezanosti, drobnih trenutkih topline, v spoštovanju do sebe in v moči, da gremo naprej, tudi kadar življenje morda ne gre po pričakovanjih. Naj bo ta dan opomnik, da smo vredni ljubezni – ne glede na to, ali jo delimo z nekom ali jo še iščemo. Ljubezen je povsod, kjer ji dovolimo biti,« je medtem zapisala Saša Lendero in vsem oboževalcem zaželela lepo valentinovo.

Spominček na enega najlepših valentinovih je s svetom delila tudi Natalija Verboten: »Spoznala sva se na Valentinovo pred 20 leti in sva si bila takoj antipatična. Čez kakšno leto sva ugotovila, da v resnici sploh nisva tako zoprna, kot sva si bila na prvi pogled. Zdaj sva skupaj 19 let, od tega 17 let poročena, meni je pa s tabo vedno lepše.« Ob tem je svojemu Dejanu zaželela, da bi jo še naprej tako lepo »cartal«.